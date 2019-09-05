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بـ كاميرا عالية الدقة.. هونور تعلن هاتف Honor Play 3

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:07 ص
هونر بلاي 3
هونر بلاي 3
آية جمعة
أعلنت علامة "هونر" Honor التجارية التابعة لشركة هواوي الصينية، أمس الأربعاء، هاتف "هونر بلاي 3" Honor Play 3 الجديد.

ووفقا لموقع "جي إس مارينا" التقني، يعد هذا الهاتف ثاني هاتف جديد تعلنه علامة "هونر" أمس، وأطلقت الشركة الصينية على الهاتف الأول اسم "هونر 20 إس".

ويتميز هاتف "هونر بلاي 3" Honor Play 3 باحتوائه على 3 كاميرات، خلفية وكاميرا أمامية، وتمتاز الكاميرا الخلفية الرئيسية بمستشعر 48 ميجابيكسل في الكامير.

ويقع مستشعر 48 ميجابيكسل خلف عدسة f / 1.8 وينضم إليه كاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة. 

ويحتوي الهاتف على شاشة IPS LCD بحجم 6.39 بوصة وبدقة 720 × 1،560 بكسل، ويتم حماية الشاشة بواسطة زجاج ألوميني سيليكات مقاوم للخدش. 

Honor Play 3 مدعوم من مجموعة شرائح Kirin 710F، ويحتوي التكوين الأساسي على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 64 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على فتحة لبطاقة microSD.

ويحتوي الهاتف على بطاري سعةة 4000mAh مع شحن 10W، والتي تحتاج إلى ساعتين و 30 دقيقة لملء البطارية بالكامل.

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