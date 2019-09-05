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فن

إيرادات فيلم Hobbs and shaw

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:38 ص
Hobbs and shaw
Hobbs and shaw
شروق ابراهيم
اقترب فيلم Fast & Furious Presents:Hobbs & Shaw من تحقيق مليار دولار أمريكي بعد مرور شهر على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.

حقق الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 159,832,260 مليون دولار أمريكي و في اوروبا واسيا وافريقيا 528 مليون دولار أمريكي.

الفيلم من بطولة دواين جونسون وجايسون ستاثام، وهو استكمال لأحداث السلسلة الشهيرة The Fate of the Furious.

الفيلم الجديد Hobbs & Shaw سيكون لأول مرة الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.

يشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا، بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، والعمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.

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