بسبب إسرائيل.. أمريكا تنقل رسالة عاجلة وخطيرة للبنان

نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس ان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعث رسالة عاجلة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، يطالبه بضرورة تفكيك مصنع ثاني للصواريخ قبل ان تهاجمه اسرائيل.



وقال الإعلام العبري إن الرسالة الامريكية لم تنقل بالوسائل الدبلوماسية العادية للسفارة الأمريكية في بيروت، ولكن نقلت مباشرة إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسل، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع زعيم حزب الله حسن نصر الله، حول وجود مصنع ثاني لانتاج الصواريخ الدقيقة في وادي لبنان.



وقال بومبيو إن لدى إسرائيل معلومات مخابراتية حول المصنع الثاني لإنتاج الصواريخ الذي انشاته إيران وحزب الله في لبنان، ويجب على لبنان أن يقوم على الفور بتفكيك المصنع الثاني ، وإلا فإن إسرائيل ستهاجمه وتدمره في الأيام المقبلة.



وذكر بومبيو في رسالة التهديد "أن الولايات المتحدة ستدعم الهجوم الإسرائيلي على لبنان".



وأكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لمثل هذا العمل العسكري في لبنان، وتم نشر بطاريات صواريخ باتريوت في شمال إسرائيل.

