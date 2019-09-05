عودة رحلات الطيران المباشر من مالطا إلى القاهرة بعد توقف 12 عاما

أعلنت الشركة الوطنية المالطية Air Malta عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة، وذلك بعد توقف رحلاتها إلى مصر لمدة 12 عاما.



وأعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر، مما يؤكد على أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، وتعد مؤشرا على النجاح الذي تحققه السياحة المصرية وعودتها على خريطة السياحة العالمية، لافتة الى أن تسيير هذه الرحلات سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة من الأسواق الجديدة.



وأكدت وزيرة السياحة على اهتمام الوزارة بفتح أسواق جديدة وواعدة مما يمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية، مؤكدة استمرار الجهود الترويجية لزيادة الحركة من هذه الأسواق وغيرها، مشيرة الى أن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته الوزارة يهدف الى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر وفتح أسواق جديدة.



وكانت شركة طيران ايبريا الإسبانية قد أعلنت أيضا عن اعتزامها تسيير أربع رحلات طيران مباشرة أسبوعية بين العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة القاهرة بدءا من يوم 2 مارس 2020.



جدير بالذكر أن وزارة السياحة قد أنهت جميع المستحقات المعلقة الخاصة ببرنامج تحفيز الطيران السابق والتي كانت مشكلة في الأعوام الماضية، وقد عكفت الوزارة منذ يناير 2018 على الانتهاء من سداد هذه المستحقات وصياغة برنامج جديد لتحفيز الطيران تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وقد أخذ البرنامج الجديد في الاعتبار تقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التى تستلزمها عملية التحفيز.



كما أنه يعطى مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف، واعتمد برنامج التحفيز الجديد على عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، بالإضافة إلى تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها، كما يقوم برنامج التحفيز الجديد بإعطاء حوافز إضافية تصاعدية كل 6 أشهر على الرحلات المحفزة، مما سيساهم في جذب سائحين من أسواق جديدة من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية مستحدثة وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر.