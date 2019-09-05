قضى الأمر.. والد محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول

كشف صلاح غالي، والد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة رحيل نجله عن الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان النجم المصري محمد صلاح التقى بالفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي لنادي، برشلونة، أمس، الأربعاء، أثناء قضائهما لفترة إجازة، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الحوار بينهما.
وقال والد محمد صلاح في تصريحات لـ"صدى البلد": "إن محمد صلاح مستمر مع نادي ليفربول، ولن يرحل لأي نادٍ خلال الصيف المقبل".
وأضاف: ما تداولته الصحف الإنجليزية، بشأن اقتراب محمد من الرحيل عن ليفربول غير حقيقي بالمرة، محمد سعيد بتواجده مع الفريق، وليس هناك أي سبب يدفعه لمغادرة النادي".
وكان محمد صلاح دخل في أزمة مع زميله ساديو ماني، في مباراة بيرنلي الماضية، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة للسنغالي في 83 من عمر المباراة، الجدل، خاصة وأن ماني كان غير مراقب تماما، وفرصته في التسجيل ستكون كبيرة.
وانفعل ساديو ماني على الطاقم الفني لليفربول عقب تبيدله في الدقيقة 83، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، لكن يورجن كلوب استطاع السيطرة على غضب السنغالي ساديو ماني.
وانضم إلى محمد صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، ونجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة أساطير الريدز، بقيادة الفريق لحصد لقبي دوري ابطال أوروبا والدوري الأوروبي، وفاز بجائزتي الحذاء الذهبي كهداف للبريمرليج مرتين على التوالي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2018، واحتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي أوروبا الموسم الماضي خلف لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد وكريستيانو ورنالدو مهاجم يوفنتوس.
وكان النجم المصري محمد صلاح التقى بالفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي لنادي، برشلونة، أمس، الأربعاء، أثناء قضائهما لفترة إجازة، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الحوار بينهما.
وقال والد محمد صلاح في تصريحات لـ"صدى البلد": "إن محمد صلاح مستمر مع نادي ليفربول، ولن يرحل لأي نادٍ خلال الصيف المقبل".
وأضاف: ما تداولته الصحف الإنجليزية، بشأن اقتراب محمد من الرحيل عن ليفربول غير حقيقي بالمرة، محمد سعيد بتواجده مع الفريق، وليس هناك أي سبب يدفعه لمغادرة النادي".
وكان محمد صلاح دخل في أزمة مع زميله ساديو ماني، في مباراة بيرنلي الماضية، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة للسنغالي في 83 من عمر المباراة، الجدل، خاصة وأن ماني كان غير مراقب تماما، وفرصته في التسجيل ستكون كبيرة.
وانفعل ساديو ماني على الطاقم الفني لليفربول عقب تبيدله في الدقيقة 83، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، لكن يورجن كلوب استطاع السيطرة على غضب السنغالي ساديو ماني.
وانضم إلى محمد صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، ونجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة أساطير الريدز، بقيادة الفريق لحصد لقبي دوري ابطال أوروبا والدوري الأوروبي، وفاز بجائزتي الحذاء الذهبي كهداف للبريمرليج مرتين على التوالي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2018، واحتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي أوروبا الموسم الماضي خلف لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد وكريستيانو ورنالدو مهاجم يوفنتوس.