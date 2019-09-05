ملك الترجمة.. إسلام الجيزاوي يروي تفاصيل تعلمه ترجمة الأفلام والمسلسلات على الإنترنت.. فيديو

أكد إسلام الجيزاوي مترجم الأفلام والمسلسلات الأجنبية على الإنترنت أنه قد تعلم اللغة الإنجليزية من خلال دورات على مواقع متخصصة، لافتا الى أنه استمر في الدراسة لما يقرب من عام ونصف حتى تمكن من تعلم اللغة الإنجليزية وعمل بعد ذلك في مجال الترجمة.



وأضاف إسلام الجيزاوي الملقب بملك ترجمة الأفلام والمسلسلات الأجنبية على الإنترنت خلال حلوله ضيفا ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية ten، أن اول فيلم قام بترجمته كان فيلما هنديا، مشيرا إلى أنه عكف على ترجمته خلال شهر.



وأشار إسلام الجيزاوي إلى أن أول فيلم قام بترجمته كان فيلم هندي والذي ترجمه إلى العربية مباشرة، لافتا إلى أنه تلقى الكثير من الآراء بعدها والتي تباينت بين الإيجابية والسلبية.



وأوضح مترجم الأفلام والمسلسلات الأجنبية على الإنترنت أن هناك أراء استفاد منها فى مجال الترجمة وكانت دافعا له حتى اصبحت الترجمة هي عمله الأساسي ومصدر دخله.