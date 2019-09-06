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تحديد هوية المتصل.. Truecaller يتخطى نصف مليار مستخدم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:45 ص
تطبيق تروكولر
تطبيق تروكولر
شيماء عبد المنعم
أعلنت الشركة المالكة لتطبيق دليل الهاتف تروكولر "Truecaller"، أمس، إنها تجاوزت 500 مليون عملية تنزيل لتطبيقها من خلال متجر تطبيقات أندرويد "جوجل بلاي"، ويضم التطبيق حوالى 150 مليون مستخدم نشط يوميًا على مستوى العالم، ومن ضمنهم عددًا كبيرًا من المستخدمين في الهند حيث وصلت إلى أكثر من مليون مشترك يدفع مقابل الأستفادة بخدماتها المتميزة.

وفي بيان صحفى للشركة قالت: "هذا إنجاز مهم بالنسبة لشركة "Truecaller"، التي تبرز كمنصة تواصل شاملة مع مجموعة واسعة من الخدمات مثل المراسلة الفورية (VoIP) بالإضافة للمدفوعات"، وفقا لما ذكره موقع "gadgets now" الهندى.

وقال آلان مامدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ "تروكولر": "من خلال تمييز أنفسنا عن تطبيقات الاتصال والرسائل التقليدية، وعن طريق حل بعض مشكلات الاتصال الأساسية لمستخدمينا ، تمكنت الشركة من التفوق على منافسيها".

وأضاف" آلان": "هذا إنجاز مهم للغاية بالنسبة لنا تمكنا من الوصول إلى 150 مليون مستخدم نشط يوميا، وعن لا يقل عن 500 مليون عملية تحميل، تؤكد هذه العروض على مدى الثقة التي يعبر عنها المستخدمون في علامتنا التجارية".

ولعل من أبرز ميزات الخاصة بتطبيق الاتصال وتحديد هوية المتصل "تروكولر"، المسجل الذكي ووظائف (VoIP) والرسائل الفورية والبريد الوارد غير المرغوب فيه للرسائل النصية القصيرة، وحظر المكالمات غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى أحدث الوظائف وهى إجراء مكالمات صوتية مجانية عبر الإنترنت.

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