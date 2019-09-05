ننشر موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

ينتهى غدا في السابعة مساء.. 191 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية 2019.. إقبال على الجامعات التكنولوجية الجديدة.. وآخر فرصة لتغيير رغبات المرحلة الثالثة