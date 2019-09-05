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تعليم

ننشر موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:55 م
ننشر موعد نتيجة تنسيق
ننشر موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثاثلة 2019
نهلة الشربيني
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة، سيكون فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والذي من المرجح أن يكون بعد مرور يوم أو اثنين من انتهاء المرحلة والتي انتهت أمس الأربعاء، لذا من المرجح إعلان النتيجة السبت المقبل، ومن بعدها يفتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالدور الأول والثاني، للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، قد قال إنه لا توجد شكاوى من الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 .

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء الموافق 4 سبتمبر.

ويمكن لطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 متابعة النتيجة عبر هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة، سيكون فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والذي من المرجح أن يكون بعد مرور يوم أو اثنين من انتهاء المرحلة والتي انتهت أمس الأربعاء، لذا من المرجح إعلان النتيجة السبت المقبل، ومن بعدها يفتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالدور الأول والثاني، للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، قد قال إنه لا توجد شكاوى من الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2019.

جدير بالذكر أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء الموافق 4 سبتمبر.

ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 متابعة النتيجة عبر هذا الرابط:  https://tansik.egypt.gov.eg/application

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