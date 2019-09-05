اليوم .. خالد جلال يفتتح معرض نتاج ورشة المسرح فى صورة

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، معرض نتاج ورشة “المسرح فى صورة” مساء اليوم الخميس فى قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .



تأتي الورشة فى إطار اهتمام الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بالورش الفنية للمساهمة فى خلق أجيال جديدة من المبدعين، وقد أقيمت ورشة المسرح فى صورة من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع التى يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، فى الفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الماضى بمركز الهناجر للفنون .



أشرف على الورشة الفنان أيمن لطفى والفنان السيد عبد القادر، وقد قاما بتدريب ١٠ من المصورين المشاركين بالورشة على تقنيات تصوير الأعمال المسرحية، لتصوير المسرحيات بطريقة أكثر احترافية، والمعرض الذى هو نتاج هذه الورشة يضم صورا لمجموعة من العروض المسرحية التي عرضت خلال فترة إقامة الورشة .