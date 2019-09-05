أوزبكستان بقيادة كوبر تخسر من فلسطين بثنائية في تصفيات مونديال 2022

نجح المنتخب الفلسطيني في تحقيق الانتصار على أوزبكستان بثنائية نظيفه ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022.



عدي الدباغ صاحب الـ 21 عاما لاعب القادسية الكويتي افتتح أهداف منتخب بلاده في الدقيقة 60 في الدقيقة 84 سجل إسلام البطران مهاجم الجزيرة الأردني هدف الضربة القاضية من ضربة رأس من داخل منطقة الجزاء.



وشهدت المباراة مشاركة محمود وادي مهاجم المصري كأساسي مع منتخب فلسطين، قبل أن يغادر في الدقيقة 63.



هيكتور كوبر مدرب مصر الأسبق يتولى منصب المدير الفني لمنتخب أوزبكستان، فشل في تحقيق أول فوز له في التصفيات المؤهلة لـ مونديال قطر 2022.

