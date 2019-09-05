سارة الطباخ تستبدل محمد الشرنوبي بـ تامر عاشور.. و600 ألف دولار تنقذ رقبته

وقعت المنتجة سارة الطباخ عقدا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، لتتخطى مرحلة الفنان محمد الشرنوبى بشكل نهائى بعد أن رفعته من الخدمة "مؤقتا"، حيث لا يستطيع العمل أو التواجد في اي فعالية فنية بسبب عقده الحازم، والذى يحتاج لـ600 ألف دولار كشرط جزائى كى يتخلص منه، بعد إصداره بيانا صحفيا يعلن خلاله فسخ خطوبته ورغبته في إنهاء التعاقد مع سارة.



تعاقد سارة الطباخ مع تامر عاشور لم يكن الأول بعد الشرنوبى، فقد سبقه الممثل الشاب حازم ايهاب، ومن المنتظر أن تعلن خلال الفترة المقبلة عن أكثر من إسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.



وطبقا لمصادرنا الخاصة فقد تدخل عدد من الوسطاء من نجوم السينما وصناع الأغنية لإقناع سارة الطباخ بحل الأزمة والتنازل عن الشرط الجزائى أو جزء منه، إلا أنها تمسكت بحقها كاملا بعد البيان الذى أصدره الشرنوبى ضدها والتى إعتبرته بمثابة تصرف غير مسؤول.



ويعانى محمد الشرنوبى خلال الفترة الأخيرة من عدم قدرته على العمل، حيث يشترط طبقا لتعاقده مع سارة الطباخ، أن يقوم الثنائى بالتوقيع على أى نشاط فنى أو حتى حوار تلفزيونى يظهر به.



