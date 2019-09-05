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رياضة

رسوب الصباحي ومحمد الحنفي فى اختبارات القائمة الدولية للحكام

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:33 م
الحكم محمد الحنفي
الحكم محمد الحنفي
يسرى غازى
شهدت اختبارات القائمة الدولية للحكام رسوب الثنائى محمد الصباحي ومحمد الحنفي والتى جرت منذ قليل على ملعب جهاز الرياضة العسكرى.

وتعرض الثنائى محمد الصباحي ومحمد الحنفي إلى الإصابة بالشد العضلي أثناء الجرى فى حضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وعصام عبدالفتاح مسئول التطوير فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

كما شهدت اختبارات القائمة الدولية التى جرت فعالياتها تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" نجاح محمد عادل وجهاد جريشه وطارق مجدي ومحمد معروف وأمين عمر ومحمود بسيوني ومحمود ناجي فى حين سبق للثنائى إبراهيم نورالدين وأحمد الغندور الجرى تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ومن المقرر خضوع الحكام المساعدين لإختبارات القائمة الدولية والإعلان عن النتيجة فى ظل تواجد أبرز المرشحين ممدوح مصطفى إسماعيل وهو الأقرب للانضمام إلى القائمة الدولية برفقة هاني خيري وشريف عبد الله وأحمد صلاح.

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