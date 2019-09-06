بالأبيض والأسود..جميلة عوض بإطلالة عصرية فى أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة جميلة عوض على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير بعدسة المصور Youssef Tayeh.ظهرت جميلة عوض فى الصور بإطلالة عصرية من أختيار الإستايلست ياسمين عيسى، حيث ارتدت جاكيت كلاسيك باللون الأسود و نسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض و جيبة قصيرة تصل إلى أعلى الركبة.واكملت جميلة عوض إطلالتها بقبعة سوداء باللون الأسود متناسقة مع إطلالته، فيما وضعت لها خبيرة التجميل سالى رشيد مكياجا جذابا متناسقا مع ملاحها، وأعتمدت على تسريحة شعر من صالون محمد الصغير.