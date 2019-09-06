أحمد داود يداعب جمهوره بصورة من كواليس ولاد رزق

شارك الفنان أحمد داود جمهوره بنشر صورة طريفة من كواليس فيلمه "ولاد رزق 2 عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وجمعت الصورة بينه وبين المخرج طارق العريان والسيناريست صلاح الجهيني.



وعلق داود علي الصورة: "مقدرش أخون ولاد رزق يا أستاذ طارق (في إشارة للمخرج طارق العريان)، من كواليس تصوير فيلم ولاد رزق 2".



الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، محمد ممدوح، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.