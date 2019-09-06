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البنك المركزي يطالب البنوك بتوفير خدمات خاصة لذوي الهمم.. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:17 ص
صحف اليوم
صحف اليوم
البهى عمرو
استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد
البنك المركزي يطالب البنوك بتوفير خدمات خاصة لذوي الهمم

الأهرام
رئيس الوزراء يوجه ببدء برنامج لاستبدال وإحلال التوك توك بسيارة آمنة ومرخصة
20 ألف مشجع فى نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز

مبتدا
الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4.7 مليون طن

المصري اليوم
أراضي الدولة تستعرض جهود التقنين ونتائج موجة الإزالة الـ 13

الوطن
نقل سكان 5 مناطق عشوائية خطرة قبل نهاية العام

أخبار اليوم
التعليم تعلن حصيلة تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم حتى الآن

سكاي نيوز عربية
دوريان يضرب الساحل الأمريكي وارتفاع عدد ضحاياه فى الباهاما

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