غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

6 سبتمبر يوافق عيد ميلاد المذيعة مفيدة شيحة، التى أكملت اليوم عامها الـ48، ولكن على الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم فى العمر وما زالت تحافظ على أناقتها وجمالها.



مفيدة شيحة من المذيعات اللاتى يخطفن الأنظار دائما بإطلالتهن المختلفة والغريبة ولكنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، فهى تحرص على اقتناء الملابس المميزة ذات التصميمات غير التقليدية.



تعتمد مفيدة شيحاة فى الكثير من الأحيان على الإطلالات الحيوية ذات الألوان المبهجة كالأصفر والأحمر والأخضر، كما تحرص على إستخدام مساحيق التجميل الهادئة التى تكشف عن جمال بشرتها و ملامحها.



وتقوم المذيعة مفيدة شيحة بتنسيق قطع الإكسسوارات و نظارات النظر المختلفة أيضا، و التى تزيد من جمال إطلالتها.



