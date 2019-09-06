وصفة لن تأخذ من وقتكِ سيدتى إلا دقائق معدودة، وخاصة إذا كان أبناؤك يعشقون الطرق المختلفة فى الطعام وغير المعتادة، تتميز بمذاقها الرائع، إنها الفاهيتا التى تتنوع المصادر الغذائية بها، وبدون أى جهد، حيث تعد الفاهيتا من أشهر الأطباق المكسيكية، والتي تتميز بنكهتها وسرعة تحضيرها، ولكن سرعان ما أصبحت تلك الأكلة المفضلة لأشخاص كثيرون منذ انتشارها فى العالم، ولذلك نستعرض فى التقرير طريقة عمل الفاهيتا اللبنانية.





طريقة عمل الفاهيتا اللبنانية





سرعة تحضيرها وسهولة مكوناتها جعلتها المفضلة لكل ربة منزل تعانى من ضيق الوقت للطبخ، لذلك فإن طريقة عمل الفاهيتا اللبنانية تتمثل فى تحضير المكونات التالية:





- دجاج مخلى من العظم وتقطيعه مثل الشاورما

- فلفل رومى أحمر مقطع شرائح

-بقدونس و كزبرة مفرومة

-حبة بصل مقطعة لشرائح

- ثوم

-وفلفل أسود

-ملعقتين زيت زيتون

- معلقتين عصير ليمون

- ورشة ملح وكمون، جبنة مبشورة، وبابريكا.

- 3 حبات من الطماطم المقطعة شرائح.

- ربع ملعقة صغيرة من الملح.

- خبز التورتيلا.





طريقة عمل الفاهيتا اللبنانية





تتمثل طريقة عمل الفاهيتا اللبنانية، فى عدة خطوات، تتضمن الخطوة الأولى وضع قطع الدجاج فى وعاء ويتم تبديلها وإضافة عصير الليمون والملح والفلفل الأسود، ثم وضعها فى الثلاجة لمدة ساعتين ثم تتمثل الخطوة الثانية فى وضع مقلاة وإضافة الزيت لها ثم تشويح قطع الدجاج بها إلى أن تصبح ذهبية اللون، وفى الخطوة الرابعة نقوم بوضع شرائح البصل والفلفل ثم نتركه على النار إلى أن يستوى ثم نضيف الجبنة المبشورة.





ثم يتم بعد ذلك وضع الدجاج داخل خبز التورتيلا، مع إضافة كريمة وجبنة مبشورة، وبذلك تكون جاهز للتقديم.





طريقة عمل فاهيتا الروبيان



