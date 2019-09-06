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فن

كليب حب حب لـ سامو زين يحصد 3.4 مليون مشاهدة.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:48 ص
سامو زين
سامو زين
سعيد فراج
حقق كليب «حب حب» للفنان السوري سامو زين، 3 ملايين و400 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، وهو من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.

وحققت أغنية حب حب، المركز الأول على تطبيق أنغامي هذا العام.

يُذكر أن احدث أعمال سامو زين، كانت أغنية "الأسطوانة المشروخة" وهي من كلمات: أحمد علي موسى، وألحان: مدين، وتوزيع: طارق توكل، وهي من ألبومه الجديد "لو عمري يرجع".

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