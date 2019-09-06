ألغت تجميد 300 مليون دولار .. واشنطن توافق على استئناف كامل المساعدات العسكرية لـ مصر.. تفاصيل

ذكر موقع "المونيتور" أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على تقديم مبلغ المساعدات العسكرية الأمريكية كاملًا لمصر، والذي يبلغ 1.3 مليار دولار.



وأوضح الموقع أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أرسل مذكرة إلى الكونجرس، أبلغه فيها بالموافقة على رفع اشتراطات معينة خاصة بحقوق الإنسان أدت إلى تجميد مبلغ 300 مليون دولار من المعونة في وقت سابق.



وأكد مايك بومبيو في مذكرته إلى الكونجرس أن "مصر دولة مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي"، كونها تتحكم في قناة السويس وتتمتع بموقع جغرافي حيوي، وتقوم بدور رئيسي في مكافحة الإرهاب.



وأضاف الموقع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه "صديق منذ فترة طويلة"، خلال لقائهما على هامش قمة السبع في فرنسا الشهر الماضي.