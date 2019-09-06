ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألغت تجميد 300 مليون دولار .. واشنطن توافق على استئناف كامل المساعدات العسكرية لـ مصر.. تفاصيل

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:49 ص
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
أحمد محرم
ذكر موقع "المونيتور" أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على تقديم مبلغ المساعدات العسكرية الأمريكية كاملًا لمصر، والذي يبلغ 1.3 مليار دولار.

وأوضح الموقع أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أرسل مذكرة إلى الكونجرس، أبلغه فيها بالموافقة على رفع اشتراطات معينة خاصة بحقوق الإنسان أدت إلى تجميد مبلغ 300 مليون دولار من المعونة في وقت سابق.

وأكد مايك بومبيو في مذكرته إلى الكونجرس أن "مصر دولة مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي"، كونها تتحكم في قناة السويس وتتمتع بموقع جغرافي حيوي، وتقوم بدور رئيسي في مكافحة الإرهاب.

وأضاف الموقع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه "صديق منذ فترة طويلة"، خلال لقائهما على هامش قمة السبع في فرنسا الشهر الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"ذا هيل": البيت الأبيض يتراجع عن خطته لخفض المساعدات الخارجية

ترشيحاتنا

يوفنتوس يخطط لضم محمد صلاح من ليفربول في الصيف المقبل

وفاة اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق

أعراض الانزلاق الغضروفي .. وهكذا يؤثر على حياة المريض

مرتضى منصور يكشف آخر استعدادات الزمالك لـ نهائي كأس مصر

محامي القذافي يكشف حقيقة حساب موكله على تويتر

جمبسوت بالترتر الأسود .. هايدي موسى تتألق بإطلالة كلاسيك على إنستجرام

صبة خرسانية وبرميل مواشي.. القصة الكاملة لشنق وقتل ربة منزل وطفل بقنا.. صور

وفاة اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق

هدية من الزمالك لـ الإنتاج الحربي .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن كواليس رحيل باسم مرسي .. فيديو

عاش هنا يوثق محاولة يوسف شاهين الانتحار من أجل فاتن حمامة وسر غيرته من عمر الشريف واهانته لـ أم كلثوم و كواليس منعه من الإخراج فى عهد عبدالناصر

الشيخ ميخائيل فك السحر .. تفاصيل مقتل أم وابنتها على يد دجال الأقصر

الصلاة أم الطعام.. الإفتاء توضح أيهما أولى

رموها على سلالم العمارة وصرخت من الجوع .. قصة مأساوية ضحيتها رضيعة في بنها

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه في فايلر .. فيديو

الإفتاء تحسم الجدل حول النداء على العبد يوم القيامة باسم أمه .. فيديو

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

إصابة امرأتين في حادث طعن بإحدى مدارس مارسيليا بفرنسا

يوفنتوس يخطط لضم محمد صلاح من ليفربول في الصيف المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة فاشلة .. بسمة تقلد هند صبرى بإطلالة متشابهة .. صور

سكان تورونتو يستمتعون بأجواء مهرجان السينما الكندى فى دورته الـ44

بـ شعر كيرلى .. مي كساب تفاجئ متابعيها بلوك جديد