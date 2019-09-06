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سيارات

خدمات مرورية.. تعرف على دور سيارة الإغاثة على الطرق والمحاور

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:21 م
سيارة الإغاثة
سيارة الإغاثة
أحمد مهدي
ذكرت الإدارة العامة للمرور، أنه تم نشر سيارات الإغاثة على الطريق الإقليمي والدائري لا سيما الطرق الصحراوية؛ للتدخل، حال تعطل أي مركبة أو وقوع حوادث، إضافة لنشر عدد من الأوناش.

وأوضحت الإدارة دور سيارة الإغاثة، والذي يتلخص في التدخل في حالات الأعطال البسيطة للمركبات، كأعطال الكاوتش وغيرها، ومساعدة قائد السيارة في حلها، وفي حالة الأعطال التي يصعب إصلاحها بنفس مكان عطل المركبة؛ يتم تأمين المركبة حتي وصول ونش تابع لمالكها لسحبها من الطريق، أو الدفع بأحد أوناش الإدارة لنقلها إلي أقرب مكان للصيانة.

وأشارت إلى أنه يمكن لقائد المركبة الاتصال على 01221110000 حال تعرضه لأي مكروه، لافتة إلى أن الطريق كله مراقب بالرادار؛ لرصد السرعات الزائدة وتحرير المخالفات.

وأضافت، أنه تم نشر خدمات تأمينية وأكثر من 20 سيارة إغاثة علي الطرق الصحراوية، إضافة لنشر أقوال ثابتة ومتحركة، بإشراف اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور.

وتؤمِّن الادارة العامة للمرور، الطرق الصحراوية؛ عبر مراقبتها بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال لملاحظة الحالة والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطرق.

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