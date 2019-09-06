إزاي تهاجر.. خطوات التقدم لطلب الهجرة خارج مصر.. خدمات

يقدم موقع صدى البلد خدمة لقرائه للتعرف على التفاصيل الكاملة حول خطوات التقدم لطلب الهجرة، والتفاصيل الكاملة في هذا الشأن، طبقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1983.



يتقدم طالب الهجرة بالطلب بقسم الهجرة بالمصلحة أو أحد بعثاتنا القنصلية بالخارج مرفقا به المستندات الآتية..

- جواز سفر مصري ساري المفعول

سند الهجرة الذي ينص عليه القانون رقم 111 لسنة 1983 وهو "ما يفيد حصوله على الجنسية أو الإقامة الدائمة، أو إقامته مدة لا تقل عن 10 سنوات في دولة المهجر، أو موافقة الدولة ذاتها أو الحصول على تأشيرة دخول بغرض الهجرة"

- المستندات الدالة على إنهاء الخدمة للعاملين بالحكومة أو قطاع الاعمال

- الموقف التجنيدي والذى يكتفي بجواز السفر إذا كان مثبتا به أنه غير مطلوب للتجنيد، أما إذا كان في سن التجنيد فيلزم تقديم موافقة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة على الهجرة.



يتمتع المهاجر أو طالب الهجرة بالآتي..

- يحق له الحصول على خطاب موجه لهيئة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات لصرف مستحقاته.

- المواطنون الذين في سن التجنيد وتمت الموافقة على هجرتهم يمكنهم السفر خلال المدة الموضحة بخاتم الهجرة بجواز السفر المصرى بدون إذن من سلطات التجنيد، وعند عودتهم للبلاد يمكنهم السفر خلال ستة شهور من تاريخ الوصول دون مطالبتهم بتقديم إذن من سلطات التجنيد المختصة.

- يمكن للمهاجرين هجرة دائمة أن يستخرجوا جوازات سفر من ديوان عام المصلحة رغم تواجدهم في الخارج بواسطة أحد الأقارب أو من يتقدم نيتبة عنهم بموجب توكيل رسمى.

- إضافة جميع دول العالم علي جواز سفر المهاجر دون مطالبته بالضمان المالى.

- تعفى زوجة المهاجر أو أقاربه من الدرجة الأولى من الضمان المالى عند طلب الحصول على جواز سفر صالح لجميع دول العالم.

- الأخ التالى للمهاجر يمكنه الحصول على خطاب من قسم الهجرة لمنطقة التجنيد لتقديمه لمنطقة التجنيد لفحص موافقة من للحصول علي تأجيل تجنيده لهذا السبب.



ويحدد القانون كيفية زوال صفة المهاجر عن المواطن في حالات..

- عدم سفره لدولة المهجر خلال المدة الموضحة بخاتم الهجرة بجواز سفره المصرى والتى لا تزيد عن سته أشهر من تاريخ الترخيص له بالهجرة.

- العودة للإقامة بالوطن لمدة تزيد عن سنة متصلة أو لمدة ستة شهور لمن هم فى سن التجنيد.

- عدول المهاجر عن هجرته بمحض إرادته وبناء على طلبه.