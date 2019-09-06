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فى عيد ميلادها الـ 48.. شاهد .. مفيدة شيحة قبل وبعد عملية التجميل

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 04:25 م
مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
أمل مجدى
يوافق اليوم عيد ميلاد الإعلامية مفيدة شيحة الـ 48 وكانت مفيدة قد أعلنت فى برنامجها الستات ميعرفوش يكدبوا عن خضوعها لجراحة تجميلية تتمثل في شد ترهلات الوجه لمنحها إطلالة شبابية أصغر من عمرها.

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة قد ظهرت في فيديو عبر حساب الطبيب المعالج لها على انستجرام وهى داخل العيادة، وتخبر الجمهور بنيتها في شد ترهل الوجه من خلال تقنية الخيوط، وحقنها للفيلر الذى سيجعل النتيجة تستمر عامين.

وأعلن الطبيب أنه اجرى عملية حقن لـ مفيدة شيحة بالبوتوكس حتى يشد التجاعيد الموجودة فى منطقة الجبهة ، و استعرضت مفيدة شيحة النتيجة النهائية للجمهور مؤكدة على أنها تشعر أنها أصبحت أصغر عمرًا وتخلصت من ترهل الوجه الذى كان يؤرقها.


فى عيد ميلادها الـ 48.. شاهد .. مفيدة شيحة قبل وبعد عملية التجميل
فى عيد ميلادها الـ 48.. شاهد .. مفيدة شيحة قبل وبعد عملية التجميل
فى عيد ميلادها الـ 48.. شاهد .. مفيدة شيحة قبل وبعد عملية التجميل

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