مفاجأة.. بيراميدز يحقق رقما تاريخيا للمرة الأولى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة من العيار الثقيل أمام منافسه الزمالك، في نهائي كأس مصر المقرر إقامته بعد غد، الأحد، 5-9-2019، على ملعب برج العرب.



ويعتبر نادي بيراميدز وافدا حديثا على الدوري الممتاز بعد امتلاك المستشار تركى آل شيخ له في العام الماضي، وقام بتغير اسمه من الأسيوطي إلى بيراميدز كما هو عليه الآن.



وبعد وصول نادي بيراميدز إلى دور النهائي يعتبر بمثابة تحقيق رقم قياسي لأول مرة في تاريخه، حيث إنه لم يصل الى الدور النهائي في بطولة كأس مصر ولا أي بطولة أخرى.



جدير بالذكر أن فريق كرة القدم لنادي بيراميدز، حقق المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز، ويشارك في البطولة الكونفدرالية بأداء مميز، كما قدم مستوى ممتعا في الموسم السابق من بطولة الدوري المصري، وأقصى الأهلي من كأس مصر، وهزمه في الدوري مرتين متتاليتين.