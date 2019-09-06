أب يبيع طفلته عبر السوشيال ميديا في الصين.. وكاميرا مراقبة تكشفه

في واقعة صادمة، ألقت السلطات الصينية القبض على أب "بدون رحمة" بعد أن أقدم على بيع طفلته حديثة الولادة، التي لم يتجاوز عمرها 3 أيام، لزوجين غريبين كان قد التقى بهما عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك في مقابل مبلغ يقدر بنحو 5700 جنيه إسترليني، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأظهرت لقطات مصورة، سجلتها كاميرا مراقبة في مستشفى للولادة توجد في شرق الصين، الأب، الذي لم يتم الإشارة سوى إلى لقبه "تشاو"، وهو يغادر المستشفى حاملًا طفلته الرضيعة كي يسلمها للمشترين؛ وبعد ذلك تم نقل الطفلة إلى منزل جديد يقع على بعد 160 ميلًا.



وقال الأب خلال تحقيقات الشرطة إنه وزوجته كانا "غير قادرين على تربية الطفلة".



وأوضح التقرير أن الأب نفذ هذه الصفقة غير القانونية عن طريق صديق له، والذي ساعده على نشر إعلان لبيع الطفلة على منصة المراسلة والتواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة "WeChat".



الجدير بالذكر أن الشرطة احتجزت كذلك زوجة "تشاو" والوسيط والزوجين اللذين قاما بشراء الرضيعة، والتي تم نقلها إلى مركز حكومي للرعاية الاجتماعية.



وأفادت تقارير إخبارية بأنه قد تم إبلاغ الشرطة بشأن هذه الواقعة في شهر أبريل الماضي، وذلك بعد أن انتبه عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعلان يعرض طفلة للبيع على أحد المجموعات الخاصة بالمحادثة على تطبيق "WeChat".



وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الشخص الذي قام بنشر الإعلان، وتبين من خلال التحقيقات أن ذلك الشخص هو صديق "تشاو" والد الطفلة وأن زوجة الأخير قد أنجبت مؤخرًا؛ وبعد ذلك حصلت الشرطة على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى التي أنجبت فيها زوجة "تشاو" الطفلة، وشوهد الأب في إحدى اللقطات وهو يغادر المستشفى حاملًا الصغيرة بعد 3 أيام من ولادتها.



واعترفت الزوجة للشرطة بأنها وزوجها قاما ببيع الطفلة، كونهما غير قادرين على تربيتها لأسباب مادية، كما اعترف الزوجان اللذان اشتريا الطفلة بالجريمة.







وذكرت الصحيفة البريطانية أن عقوبة جريمة الإتجار في الأطفال في الصين السجن لمدة يمكن أن تصل إلى 10 سنوات.