الإعلاميين تمنع 3 مذيعين من الظهور على الشاشات.. تعرف عليهم

قال طارق سعده نقيب الإعلاميين، إن النقابة تلقت العديد من الشكاوى المتمثلة في منتحلي صفة إعلامي أو في من يمارسون المهنة دون وضعية قانونية أو من يرتكبون خروقات مهنية جسيمة.



وأضاف سعده في بيان صحفي وبنظر الكثير من الشكاوى المقدمة إلى النقابة في بعض الأشخاص وبعد الفحص في جداول القيد أو التصاريح فقد تبين أن المذكورين لم يتم قيدهم ولم يحصلوا على تصاريح مزاولة المهنة، وعليه تم إيقاف كل من:



١-احمد محمد احمد المغربل وشهرته أحمد المغربل مقدم برامج بقناة الحدث اليوم

٢-احمد حمزه عبد الحميد وشهرته احمد البحقيري مقدم برامج بقناة الحدث اليوم

٣-وليد شعلان مقدم برامج بقناة مصر الحياة



واتخذ مجلس النقابة قرارا برئاسة الدكتور طارق سعدة بمنع ظهور السادة السابقة أسماؤهم عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعهم تطبيقا لنص المادتين (٢،١٩) من قانون نقابة الإعلاميين.



يأتي هذا الإجراء في إطار استمرار نقابة الإعلاميين في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريقين الأول من خلال تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية في الشعب الخمسه (الإعداد-التقديم-التحرير-المراسلة-الإخراج)، والثاني من خلال متابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين في الشعب الخمسة سابقة الذكر من خلال المرصد الإعلامي للنقابة الذي نطبق من خلاله المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين.