هل يجوز جمع الصلاة لظروف الامتحانات.. فيديو

ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، من طالب يقول "هل يجوز جمع الصلاة لظروف الامتحانات".



أجاب أمين الفتوى عبر فيديو على الصفحة الرسمية للدار: "لو الشخص بيمتحن والامتحان بيبدأ قبل الظهر وينتهي بعد العصر يجوز الجمع بين الصلاتين، مش لازم تخرج قبل الوقت عشان تصلي، ولا تخرج من الامتحان، لو خلصت بدري وراجعت وانتهيت من الامتحان اخرج وصلي".



وأشار إلى أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير وينوي جمع تأخير مع صلاة العصر ولا يترك الامتحان.



وطالب أمين الفتوى، الجهات المعنية مراعاة وقت الصلاة حتى لا يضيع أكثر فرض على الشباب.

