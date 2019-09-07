مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

شاركت الفنانة مى الغيطى، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت له.وظهرت مى الغيطى فى الصور بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا ذات اللون الأسود ، وحاملة بجانب وججها بعض الورود الصناعية ذات اللون البيج فى الذهبى .فينا اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا هادئا أرتكز على الألوان الترابية، فيما تزينت بأقراط كبيرة باللون الذهبى، وأتسمت إطلالتها بعدم المبالغة.