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أخبار العالم

ولايات أمريكية تطلق تحقيقات بشأن شركات للتكنولوجيا بينها فيسبوك وجوجل

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:41 م
شعارا جوجل وفيس بوك
شعارا جوجل وفيس بوك
رويترز
أعلنت مجموعتان من ممثلي الإدعاء في ولايات أمريكية اليوم الجمعة عن تحقيقين منفصلين بشأن انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الاحتكار تشمل شركات كبرى للتكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك.

ويركز التحقيق الأول، الذي تقوده نيويورك ويشمل سبع ولايات أخرى ومنطقة كولومبيا، على فيسبوك. ولم يحدد التحقيق الثاني الذي أعلنته تكساس، ومن المرجح أن يشمل ما يصل إلى 40 ولاية أخرى، الشركات المستهدفة لكن من المتوقع أنه يركز على جوجل.

وقالت ليتيتيا جيمس المدعية العامة لولاية نيويورك في تغريدة على تويتر "أنا أطلق تحقيقا بشأن فيسبوك لتقرير ما إذا كانت أفعالها قد عرضت بيانات للمستهلكين للخطر أو خفضت جودة خيارات المستهلكين أو زادت أسعار الإعلانات".

وأضافت قائلة "يجب على أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم أن تتقيد بالقانون".

وقال مكتب المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون إنه يقود تحقيقا بشأن شركات كبرى للتكنولوجيا، لكنه لم يذكر اسماءها.

وأبلغ مصدر مطلع رويترز أن من المتوقع أن يركز ذلك التحقيق، الذي من المرجح أن يشمل المدعين العموميين لأكثر من 40 ولاية، على جوجل.

وعلى المستوى الاتحادي تجري وزارة العدل ولجنة التجارة الاتحادية تحقيقات تشمل فيسبوك وجوجل وأبل وأمازون بشأن انتهاكات محتملة أيضا لقانون مكافحة الاحتكار.

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