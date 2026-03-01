قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. ولا قلق على الداخل
أحمد موسى يحذر من تهديدات إيران: عمليات نوعية وجهاد خارج الحدود.. ومصر محمية بجيشها وقيادتها
فرص ضائعة بالجملة.. شوط أول سلبي بين بيراميدز والزمالك بالدوري
الرئيس السيسي: ندرس كل الاحتمالات المختلفة ونأمل أن تنتهي الأزمة سريعا
أحمد موسى يشيد بحكمة الرئيس السيسي: حمى مصر على مدار 14 عامًا رغم التحديات الإقليمية
أحمد موسى: لإيران أذرع وعناصر حول العالم وتداعيات أي ضربة لن يمكن السيطرة عليها
محافظات

أسوان .. برنامج تدريبى عن أهمية دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين

محمد عبد الفتاح

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تكثيف الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ووجه المحافظ بضرورة التوسع في تنفيذ المزيد من البرامج التي تسهم في بناء وعي مجتمعى متكامل ، وتعزز الدور المحوري للمرأة في صناعة التنمية وحماية السلم الإجتماعى .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم فعاليات البرنامج التدريبى بعنوان ( أهمية دور المرأة فى تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين ) .

التمكين الإقتصادى

أشارت إلى أن فعاليات البرنامج تستمر خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 2 مارس الحالي وتستهدف تدريب 14 سيدة من القيادات والنماذج النسائية الفاعلة في المجتمع المحلي.

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن البرنامج التدريبى يهدف إلى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي، وتعزيز مشاركة المرأة فى ترسيخ قيم السلام والأمن وإزدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية.

ولفت إلى أن البرنامج يضمن مجموعة من المحاور التوعوية والتثقيفية ومنها التعريف بجهود المجلس القومي للمرأة فى دعم الأمن المجتمعي وتمكين المرأة ، بجانب شرح المفهوم الحديث للأمن القومي الإجتماعى وصناعة السلام داخل المجتمعات المحلية ، علاوة على تعزيز الأمن المجتمعى من خلال مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة ، وأيضاً مناقشة أساليب التربية الإيجابية ودورها فى ترسيخ قيم السلم والأمن القومى داخل الأسرة والمجتمع .

