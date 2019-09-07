ولاء الشريف تحتفل مع أسرتها بحفل خطوبتها.. ومتابعون: أبو العروسة الحقيقي اهو

نشرت الفنانة ولاء الشريف بطلة مسلسل ابو العروسة مجموعة من الصور لها مع خطيبها وأسرتها من حفل خطوبتها على الفنان ماجد الشرقاوي.



واحتفلت الفنانة ولاء الشريف منذ أيام بحفل خطوبتها علي الفنان ماجد الشرقاوي بحضور الأهل والأصدقاء.



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "الف مبروووووك يا عسل" و "الف مبروووووك وربنا يتمم بخير " و"ابو العروسة الحقيقي اهو" و"ربنا يسعدكم ".



وشاركت الفنانة ولاء الشريف في بطولة مسلسل أبو العروسة مع الفنان سيد رجب، وسوسن بدر، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي.



ولاء شريف لفتت الأنظار إليها من خلال أكثر من شخصية مميزة فى الدراما التليفزيونية، ومنها زهرة في مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" بجزأيه، ورحمة في مسلسل "الأب الروحي" بجزأيه