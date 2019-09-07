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اقتصاد

16.58 جنيه للبيع سعر الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 7 سبتمبر 2019

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:13 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، السبت، 7 سبتمبر 2019 أمام الجنيه، وفقا لبيانات البنك المركزى، حيث سجل الدولار 16.4839 جنيه للشراء، و16.5839 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو الأوروبى 18.1521 جنيه للشراء، و18.2721 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 20.0807 جنيه للشراء، 20.2174 جنيه للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري 16.7434 جنيه للشراء، و16.8467 جنيه للبيع، وبلغ سعر 100 ين ياباني 15.5128 جنيه للشراء، و15.6157 جنيه للبيع.

أما العملات العربية فسجل سعر الريـال السعودي 4.3948 جنيه للشراء، و4.4217 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 54.2091 جنيه للشراء، و54.6187 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.4872 جنيه للشراء، و4.5153 جنيه للبيع.

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