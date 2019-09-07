شاهد.. لحظة إطلاق 5 قذائف من غزة على إسرائيل



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 5 قذائف أطلقت من قطاع غزة، على إسرائيل.



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إحدى القذائف سقطت في "منطقة مفتوحة قرب سديروت"، وسببت اندلاع حرائق كبيرة.



وبحسب ناشطين في قطاع غزة، استهدفت مدفعيّة الاحتلال الإسرائيلي مرصدًا للمقاومة في بيت حانون، شمالي قطاع غزّة، كما استهدفت طائرة استطلاع نقطةً للمقاومة قرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



ودوت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزّة، منها: سديروت، والمجلس الإقليمي "شاعاري هانيجيف".



وفي وقت سابق اليوم، استشهد شابان وأصيب 73 شابا، اليوم، الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار الأسبوعيّة، شرقيّ قطاع غزّة.







