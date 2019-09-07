ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة إطلاق 5 قذائف من غزة على إسرائيل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:31 ص
لحظة إطلاق 5 قذائف
لحظة إطلاق 5 قذائف من غزة على إسرائيل
سمر صالح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 5 قذائف أطلقت من قطاع غزة، على إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إحدى القذائف سقطت في "منطقة مفتوحة قرب سديروت"، وسببت اندلاع حرائق كبيرة.

وبحسب ناشطين في قطاع غزة، استهدفت مدفعيّة الاحتلال الإسرائيلي مرصدًا للمقاومة في بيت حانون، شمالي قطاع غزّة، كما استهدفت طائرة استطلاع نقطةً للمقاومة قرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ودوت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزّة، منها: سديروت، والمجلس الإقليمي "شاعاري هانيجيف".

وفي وقت سابق اليوم، استشهد شابان وأصيب 73 شابا، اليوم، الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار الأسبوعيّة، شرقيّ قطاع غزّة.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من المواقع في قطاع غزة

ترشيحاتنا

قلق برلماني بسبب حظر استيراد الدواجن.. اقتصادية النواب تعرب عن مخاوف من ارتفاع الأسعار بعد القرار.. ولجنة الزراعة: دعم للمنتج المحلي

علاء نبيل: أرفض تولي حسن شحاتة تدريب المنتخب بهذا الشكل.. فيديو

مدرب أحمال الأهلي السابق: خبرتي كلاعب كرة أفادتني كثيرا

اليوم.. الحكم على المتهمين في قضية اقتحام الحدود الشرقية

جري ورايا.. كريم عبد العزيز: أحمد السقا مربي عجل على أنه كلب.. فيديو

احترس منها.. كل ما تريد معرفته عن حمى عض الفئران والوقاية منها

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

اشمعنى انا متكرمتش.. مرتضى منصور يهاجم تكريم محمود الخطيب.. فيديو

نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور

تعرف على موقف الأهلي من رحيل محمد الشناوى

التشكيل الأقرب للأهلي مع المدرب السويسري

بـ فستان فوق الركبة.. الهام شاهين بإطلالة عصرية في عيد ميلاد رجاء الجداوى

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

أمطرهم بوابل من بندقيته.. ابن عاق يقتل والده وزوجته وشقيقه.. ويختبئ في الزراعات بسوهاج

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

زراعة البرلمان تكشف أسباب حظر استيراد الدواجن من الخارج

اخبار الرياضة .. نيمار يسجل فى تعادل البرازيل وكولومبيا .. مرتضى منصور يفتح النار على رموز نادي الزمالك.. صامويل ايتو يعلن اعتزال كرة القدم .. وهولندا تقسو على ألمانيا برباعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان فوق الركبة.. الهام شاهين بإطلالة عصرية في عيد ميلاد رجاء الجداوى

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها