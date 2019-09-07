اتفاق بين القاهرة وجوبا على التعاون الكامل فى مجال البترول

عقد مسؤولو وزارة البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع المهندس اوو دانيال شوانق، وزير البترول بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق الذى يزور مصر حاليًا، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك وتقديم الخبرات المصرية في قطاع البترول الى جمهورية جنوب السودان بما يعود بالنفع على الجانبين.





وأكدت وزارة البترول على ترحيب مصر واستعدادها الكامل لتقديم جميع الخبرات اللازمة للأشقاء في جنوب السودان للمساهمة في تنمية صناعة البترول الواعدة بالدولة الشقيقة، لافتًا الى أن التعاون البترولى سيمثل أحد الركائز المهمة خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ونقلها الى آفاق أرحب في ظل الرغبة المشتركة من القيادة السياسية في كلا البلدين لتوطيد اواصر التعاون على جميع المستويات.





وأضافت أن المباحثات شهدت الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم خبراء من البلدين لتعزيز التعاون البترولى خلال الفترة المقبلة، وخاصة في أنشطة البحث عن البترول والغاز والتكرير والبنية الأساسية والتدريب، على أن تكون مجموعة العمل المشكلة معنية بتحديد أولويات العمل وآليات التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق منافع مشتركة لكل من مصر وجنوب السودان وتحقيق أعلى قيمة مضافة من الثروات البترولية.





وأشارت إلى أن جلسة المباحثات شهدت مناقشة وبحث عدد من مجالات التعاون في صناعة البترول وفتح آفاق عمل أمام شركات البترول المصرية في ظل الفرص المتاحة وتشمل دخول شركة ثروة للبترول المصرية للعمل في مناطق الامتياز المنتجة للبترول بجنوب السودان وحصولها على مناطق عمل، وتقديم الخبرات المصرية المتميزة في صناعة التكرير وكذلك في مجال إنشاء المشروعات البترولية من خلال الشركات المتخصصة في قطاع البترول المصرى بما تضمه من كوادر متميزة في مجال الاعمال الهندسية والمقاولات للمشروعات البترولية، كما تم بحث المساهمة في إقامة منظومة متكاملة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز داخل جنوب السودان التي تعتمد حاليًا على استيراد أسطوانات البوتاجاز المعبأة، كما تم الاتفاق على تدريب الكوادر البترولية من جنوب السودان في مراكز التدريب المتخصصة بقطاع البترول المصرى لصقل مهاراتها وإعطائها الخبرات اللازمة.





ومن جانبه أعرب المهندس اوو دانيال شوانق، وزير بترول جنوب السودان، عن تقديره لمصر التي تحرص على مساندة جنوب السودان والمساهمة في رفع معدلات التنمية واستغلال الثروات البترولية من خلال تقديم جميع الخبرات التي تمتلكها الشركات المصرية في مجالات صناعة البترول، مشيرا الى أن جنوب السودان تنتج حاليًا ما يتراوح ما بين 150-170 ألف برميل بترول يوميًا وأنها تتطلع لزيادة مستويات الإنتاج من خلال خطط طموحة للاستفادة من الاحتمالات المبشرة لديها، مؤكدًا أن زيارته لمصر تعد فرصة تاريخية أمام جنوب السودان للاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في صناعة البترول.





ووجه شوانق الدعوة لوزير البترول لحضور مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة تحت رعاية الرئيس سيلفا كير يومى 29 و30 أكتوبر المقبل.





وعلى جانب آخر زار وزير بترول جنوب السودان عددا من الشركات البترولية حيث تفقد مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمنطقة القطامية التابع لشركة بتروجاس وكان فى استقباله المهندس رأفت عبدالهادى رئيس الشركة الذى اصطحبه فى جولة للتعرف على مراحل عمل المصنع، وقال الوزير خلال الجولة إن زيارته لهذا المصنع تمثل فرصة تاريخية لبلاده من أجل الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال تعبئة اسطوانات البوتاجاز ممثلة فى شركة بتروجاس معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لتعاون مثمر فى إقامة منظومة لتعبئة البوتاجاز وتوزيعه بجنوب السودان.





شارك في جلسة المباحثات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول، والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترولكما زار الوزير المقر الرئيسي لشركة بتروجت وكان فى استقباله المهندس وليد لطفى رئيس الشركة، حيث استمع الى شرح حول أنشطة الشركة وقدراتها فى مجال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروعات البترول والغاز، وأبدى الوزير إعجابه بإمكانيات الشركة كنموذج متميز للشركات المصرية العاملة فى تنفيذ المشروعات البترولية.