رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

قبل إغلاقه غدا.. 179 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية.. و183 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.. وتقليل الاغتراب عبر هذا الرابط