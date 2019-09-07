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تعليم

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:36 م
نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 كاملة، فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، الذي من المرجح أن يكون بعد مرور يوم أو اثنين من انتهاء المرحلة؛ لذا من المرجح إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 الاسبوع الجارى، ومن بعدها يفتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة الناجحين بالدور الأول والثاني للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنه لا توجد شكاوى من الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 حتى الآن، حيث تنتظم إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدا على الطلاب ضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، حيث أن آخر موعد لتغيير الرغبات حتى يوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة 2019 للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 4 سبتمبر المقبل.

ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2019

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 عبر هذا الرابط

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