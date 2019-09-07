خسارة للجنين وصحتك.. اضرار الرجيم للحامل

تكتسب السيدات خلال فترة الحمل عددا لا بأس به من الكيلوجرامات ومع كل كيلو جرام تزداده المرأة يزداد شعورها بالضيق والضجر لما وصلت إليه، فتضطر بعضهن للجوء إلى الأنظمة الغذائية لإنقاص تلك الجرامات الزائدة خلال فترة الحمل، وعلى الرغم من أن الاهتمام بالصحة وبنوع الوجبات التي تتناولها الحامل ومن الأمور الضرورية خلال تلك الفترة إلا أن هناك أضرارا للرجيم للحامل تنعكس عليها وعلى الجنين، إليك اضرار الرجيم للحامل.





اضرار الرجيم للحامل





عند بدء المرأة الحامل في نظام غذائي لإنقاص الوزن يعود عليها بالخسارة والأضرار فقد يكون الجسم في تلك المرحلة بحاجة إلى العناصر الغذائية المختلفة، والتي تساعد المرأة على تحمل تعب الحمل ، وبالتالي اتباع نظام غذائي قاسي أو ينقصه العناصر الغذائية سيجعلها تشعر بالتعب المستمر والإرهاق الشديد.





وبالتالي على الام توخي الحذر من اتباع نظام غذائي في الفترة الاولى من حملها، لأنها مرحلة تكوين الجنين، ويحتاج الجنين إلى كل العناصر الغذائية المختلفة والمفيدة، ومن الممكن البدء في عمل الرجيم في الشهور الأخيرة حيث يزول الخطر.





اضرار الرجيم على الحامل والجنين





اتباع السيدة حمية غذائية خلال الحمل يؤثر بشكل كبير على الجنين وصحته، فقد يصاب الجنين في حالة اتباع أمه نظام غذائي صارم للأضرار الآتية :





- تشوهات جسدية وعقلية وخاصة بتشوهات الأنبوب العصبي وذلك لعدم حصولهم على القدر الكافي من حمض الفوليك.

- يعاني من نقص السكريات والنشويات وكذلك السعرات الحرارية المطلوبة.

- سيولد الطفل هزيل.

- تشير إحدى الدراسات أن الجنين الذي ينمو في رحم أم تتبع حمية غذائية صارمة سيعاني من نقص في الغذاء المناسب واضطراب في وضعه الصحي.

- كما أوضحت دراسة أخرى أن الاجنة الذين يتكونون داخل رحم أم تتبع رجيم قاسي ترتفع تسبة إصابتهم بالسكري والوزت الزائد.





نصائح لتجنب اضرار الرجيم للحامل

- على الأم الانتباه إلى العناصر الغذائية المطلوبة، بحيث يكون النظام الغذائي متوازن وغتي بمختلف الفيتامينات حتى ينمو الجنين بصورة صحيحةـ حتى لا يضطر الجنين إلى سحبهم من جسدك دون أت تمديه بالجديد.

- شرب كمية كبيرة من الماء في اليوم.

- استشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام غذائي.

- تناول الفواكه والخضراوات.

- البعد عن شرب الكافيين كالشاي والقهوة.

- البعد عن تناول المأكولات غير المطبوخة وكذلك الألبان والجبن غير المبسترة.

أضرار زيادة الوزن للحامل

وعلى الرغم من أن الرجيم للحامل له اضرار إلا أن الوزن الزائد على الحامل له أضرار أكثر وهي:

- زيادة الوزن خلال الحمل تكون من الصعب خسارتها بعد الولادة وتحديدًا الولادة القيصرية.

- احتباس السوائل داخل الجسم بشكل مبالغ فيه.