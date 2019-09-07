سبينوصور .. رحلة أضخم ديناصور مصرى متوحش عاش بهذه المنطقة .. فيديو

قال الدكتور عبدالله جوهر مسئول الحفريات والرحلات الاستكشافية بمركز جامعة المنصورة، إن الديناصورات المصرية من أروع الكائنات التي عاشت على أرض المحروسة.





وكشف عبد الله جوهر ، خلال استضافته على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، اليوم السبت ، أن آخر الديناصورات المكتشفة بالمنصورة هو الديناصور المصري السادس سورس.





وأوضح عبد الله جوهر ، أن الديناصورات المصرية تم اكتشافها على أيدي عالم ألمانى فى عام 1911 وذهب الصحراء الغربية وتحديدا الواحات البحرية للتنقيب عن الحفريات ليفاجأ باكتشاف أربعة أنواع من الديناصورات منهم سبينوصور وهو أكبر وأضخم وأعنف ديناصور آكل للحوم عاش على الكرة الأرضية.





وتابع عبد الله جوهر ، أن الديناصور سبينوصور أكبر وأضخم الديناصورات التى عاشت على أرض الواحات البحرية ، مشيرا إلى أن العالم الألمانى عندما اكتشف أربع حفريات لديناصورات مصرية سبينوصور ، كارنوتوروس ، بحرية صورس ، ايجيبتو صورس