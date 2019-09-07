مصطفى كامل: أغاني المهرجانات لا تناسبني

أكد الفنان مصطفى كامل أنه لا يمكن أن يقدم أغاني المهرجانات موضحًا أن هذا اللون لا يناسبه على الإطلاق.



وقال في تصريح خاص لـ صدى البلد: "الجمهور تعود مني على ألوان غنائية معينة ولا يمكن أن أقدم أغاني مهرجانات او الأغاني التي تعتمد على ظهور راقصة".



وكان الفنان مصطفى كامل أكد أنه أوشك على الانتهاء من ألبومه الغنائي الجديد استعدادًا لطرحه خلال الفترة القادمة.



وقال: "حريص على التنويع في هذا الألبوم بين الأغاني الدرامية الحزينة والأغاني الرومانسية المبهجة ، فأنا لن أحصر نفسي في لون غنائي واحد".



وكان مصطفى كامل طرح كليبا جديدا يحمل اسم "مجرم"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" من كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، وإخراج هيثم عنتر.



وكان مصطفى كامل مرشحًا في انتخابات المهن الموسيقية أمام المطرب الكبير هاني شاكر.