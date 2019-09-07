موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك

أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أن إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري الممتاز والزمالك بطل كأس مصر سيكون قبل انطلاق الدوري المحلي.



وقال عمرو الجنايني عبر المؤتمر الصحفي.. جلسات اللجنة المؤقتة مستمرة لتحديد كافة المواعيد بالتنسيق مع الشركة الراعية للبطولات المحلية.



وحول اختيار مدرب منتخب مصر قال عمرو الجنايني ..ملف المدرب قيد الدراسة وفقا لمعايير علمية وصارمة وسوف يتم الإعلان عنها.

