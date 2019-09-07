سعيد الفقي: البورصة عاودت الارتفاع.. وهذه نقاط الدعم والمقاومة الأسبوع المقبل



قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن مؤشرات البورصة المصرية عادت للارتفاع مع نهاية تداولات الاسبوع الماضي بعد اقتراب المؤشر من نقط الدعم عند مستوى 14800 نقطة لمعاودة التجربة على مستويات 15200 نقطة والمتوقع تجاوزها خلال الاسبوع القادم.



وأضاف الفقي لـ "صدى البلد" أن بعض الاسهم القيادية سجلت مستويات تاريخية لم تحدث منذ الادراج فكان من الطبيعي حدوث جني ارباح في هذه المناطق استغلالا لهذه الارتفاعات القياسية وهذا ما حدث خلال الجلستين الاخرتين إلا ان المؤشر تماسك بالقرب من نقط دعومه وعاود الصعود.



يتوقع خبير أسواق المال خلال الاسبوع القادم حدوث دوران داخلي لرأس المال السوقي وانتقال السيولة للاسهم الصغيرة والمتوسط التي لم تحظي بقدر من الصعود مع الاسهم القيادية وكانت تمر بمرحلة تجميع طولية وبالطبع تأثر هذه الاسهم بهذه السيولة ايجابيا.



وأشار إلى ان مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة يمر بمرحلة تجميع في هذة المناطق اعلى مستوى 550 نقطة الان ليواجه مستوى مقاومة عند 555 نقطة وبتجاوز هذا المستوى يدفعة الى مستويات 565 نقطة خلال الفترة القادمة.

