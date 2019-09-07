ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعيد الفقي: البورصة عاودت الارتفاع.. وهذه نقاط الدعم والمقاومة الأسبوع المقبل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:00 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن مؤشرات البورصة المصرية عادت للارتفاع مع نهاية تداولات الاسبوع الماضي بعد اقتراب المؤشر من نقط الدعم عند مستوى 14800 نقطة لمعاودة التجربة على مستويات 15200 نقطة والمتوقع تجاوزها خلال الاسبوع القادم.

وأضاف الفقي لـ "صدى البلد" أن بعض الاسهم القيادية سجلت مستويات تاريخية لم تحدث منذ الادراج فكان من الطبيعي حدوث جني ارباح في هذه المناطق استغلالا لهذه الارتفاعات القياسية وهذا ما حدث خلال الجلستين الاخرتين إلا ان المؤشر تماسك بالقرب من نقط دعومه وعاود الصعود.

يتوقع خبير أسواق المال خلال الاسبوع القادم حدوث دوران داخلي لرأس المال السوقي وانتقال السيولة للاسهم الصغيرة والمتوسط التي لم تحظي بقدر من الصعود مع الاسهم القيادية وكانت تمر بمرحلة تجميع طولية وبالطبع تأثر هذه الاسهم بهذه السيولة ايجابيا.

وأشار إلى ان مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة يمر بمرحلة تجميع في هذة المناطق اعلى مستوى 550 نقطة الان ليواجه مستوى مقاومة عند 555 نقطة وبتجاوز هذا المستوى يدفعة الى مستويات 565 نقطة خلال الفترة القادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات إيجابية الأسبوع المقبل.. خبراء يكشفون أسباب صعود البورصة المصرية

خبراء أسواق مال لـ صدى البلد: صفقة جلوبال تليكوم وطرح فوري وراء الأداء الإيجابي للبورصة المصرية.. قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يبشر بالمزيد من صعود الأسهم المصرية الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ: كنت أحلم بهذه الرتبة

هاشتاج كلنا الجيش والسيسي يتصدر تويتر.. ومغردون: حالة عشق وطني

اطلعي الاوضة.. الشرطة السعودية تكشف سر اعتداء نزيل على موظفة استقبال بفندق

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء

بعد عامين من الصمت.. السعودية تكشف سبب قطع علاقاتها مع قطر.. تفاصيل مرعبة

ماذا قال رئيس محكمة قضية اقتحام الحدود الشرقية عن تخطيط الإخوان لاسقاط شمال سيناء؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقاد رئيس الوزراء لـ غيابهم .. عودة عمال مستشفى سمالوط .. صور

أنيقة وشيك.. يارا بإطلالة سوداء تبهر الجمهور

بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي