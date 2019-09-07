لون الشورت يؤخر انطلاق مباراة منتخب مصر والسعودية.. فيديو

جاء تشكيل منتخب أوليمبي الفراعنة على النحو التالي:





كشف مراسل أون سبورت عن سبب تأخر انطلاق مباراة منتخب مصر الاوليمبي، ونظيره المنتخب السعودي في المباراة الودية التي التي تجمع بينهما الآن باستاد السويس .وقال مراسل " أون سبورت "، أن سبب تأخير المباراة الاختلاف على ملابس المنتخبين، مضيفا أن المنتخب السعودي كان ينوي خوض المباراة بارتداء تي شيرت ابيض والشورت الاسود والشراب الأبيض، أما المنتخب المصري كان سيخوض المباراة بـ التي شيرت الأحمر والشورت الاسود والشراب الأحمر.وتابع مراسل "أون سبورت "، :" حكم المباراة اعترض على ارتداء المنتخبين نفس الشورت واعترض المنتخب السعودي وتم اللجوء إلى الاتحاد المصري لكرة القدم الذي أقر بتغيير الشورت الخاص بالمنتخب الأوليمبي المصري".عمر رضوان فى حراسة المرمى وأسامة جلال وأحمد الجزار ومحمود مرعي وأحمد فتوح وعمار حمدى وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وصلاح محسن.ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيقها مصر خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.ويدير مباراة منتخب مصر الاوليمبي ونظيره السعودية وديا الحكم الدولي أحمد الغندور ويعاونه كل من: "تحسين أبو السادات وهاني عبد الفتاح، ومحمود ناجي حكما رابعا".