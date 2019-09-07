ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لون الشورت يؤخر انطلاق مباراة منتخب مصر والسعودية.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:49 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
حسام الحارتي
كشف مراسل أون سبورت عن سبب تأخر انطلاق مباراة منتخب مصر الاوليمبي، ونظيره المنتخب السعودي في المباراة الودية التي التي تجمع بينهما الآن باستاد السويس .

وقال مراسل " أون سبورت "، أن سبب تأخير المباراة الاختلاف على ملابس المنتخبين، مضيفا أن المنتخب السعودي كان ينوي خوض المباراة بارتداء تي شيرت ابيض والشورت الاسود والشراب الأبيض، أما المنتخب المصري كان سيخوض المباراة بـ التي شيرت الأحمر والشورت الاسود والشراب الأحمر.

وتابع مراسل "أون سبورت "، :" حكم المباراة اعترض على ارتداء المنتخبين نفس الشورت واعترض المنتخب السعودي وتم اللجوء إلى الاتحاد المصري لكرة القدم الذي أقر بتغيير الشورت الخاص بالمنتخب الأوليمبي المصري".

جاء تشكيل منتخب أوليمبي الفراعنة على النحو التالي:

عمر رضوان فى حراسة المرمى وأسامة جلال وأحمد الجزار ومحمود مرعي وأحمد فتوح وعمار حمدى وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وصلاح محسن.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيقها مصر خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويدير مباراة منتخب مصر الاوليمبي ونظيره السعودية وديا الحكم الدولي أحمد الغندور ويعاونه كل من: "تحسين أبو السادات وهاني عبد الفتاح، ومحمود ناجي حكما رابعا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على زي الزمالك خلال مباراة القمة 118

ترشيحاتنا

اتبع هذه الخطوات.. عدل الحالة الاجتماعية والسكن في بطاقة الرقم القومي بكل سهولة

ماتوا قدام عينيها .. تفاصيل مصرع ضابطين شقيقين أمام والدتهما بالقليوبية.. يا وجع القلب

اطلعي الاوضة.. الشرطة السعودية تكشف سر اعتداء نزيل على موظفة استقبال بفندق

شاهد.. شريف منير يوجه نقدا لاذعا لـ محمد رمضان

شاهد.. ابنة عمرو دياب تثير جدلا واسعا فى إسبانيا مع صديقتها

مكشوف الصدر.. منى ممدوح تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في إيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور

بلع طقم السفرة .. استخراج 33 ملعقة وشوكة وخاتم دهب من معدة شاب بالدقهلية .. صور

بعد انتقاد رئيس الوزراء لـ غيابهم .. عودة عمال مستشفى سمالوط .. صور