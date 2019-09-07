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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضرْب إرهابي مصرى على"قفاه" في نيويورك.. احمد موسى يكشف التفاصيل.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:47 م
الإرهابي بهجت صابر
الإرهابي بهجت صابر
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي بهجت صابر يهاجم مصر من نيويورك، ولكن أثناء مهاجمته لمصر من نيويورك في أحد المقاطع قام أحد المارين بضربه على "قفاه".

وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الإرهابي ده بلطجي يقف على الملاهي الليلية في نيويورك ودول ميعرفوش ربنا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" دخل الإرهابي بهجت صابر المستشفى عشان يكشف على قفاه ويعمل كام غرزة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" جميع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قتلة وخونة وليسوا مصريين على الإطلاق".

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