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رياضة

منتخب مصر الأوليمبي ينهي الشوط الأول متقدما على السعودية 3-1.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:21 م
صدى البلد
أحمد هاني - حسن العمدة
أنهي منتخب مصر الأوليمبي متقدما على نظيرة السعودية 3-1 ، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب "استاد السويس".

وجاء الهدف الأول من توغل رمضان صبحي قائد المنتخب داخل منطقة الجزاء قبل أن يتعرض لعرقلة ليحتسب الحكم ركلة جزاء تصدى لها طارق محمد طاهر لاعب المقاولون العرب .

ونجح رمضان صبحي من إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء فشل الحارس في التصدي لها للمرة الثانية بعد إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء.

ونجح أبو الفتوح لاعب سموحة والزمالك السابق ثالث الأهداف من كرة صاروخية يسارية من خارج منطقة الجزاء عجز حارس السعودية في التصدي لها.

وجاء هدف تقليص الفارق من ركلة ركنية للمنتخب السعودي نفذت بتمريرة قصيرة للخلف ثم عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها عبدالإله علي العمري دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس عمر رضوان على يمين المرمى.

ضم تشكيل أوليمبي الفراعنة على النحو التالي:
عمر رضوان فى حراسة المرمى وأسامة جلال وأحمد الجزار ومحمود مرعي وأحمد فتوح وعمار حمدى وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ورمضان صبحي وصلاح محسن.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تستضيقها مصر خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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