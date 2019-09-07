بالتراضى.. حفيد مرشد الإخوان مارس الجنس مع سيدتين .. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك فضيحة مكتملة يتحدث عنها الغرب لحفيد مرشد جماعة الإخوان الارهابية حسن البنا، موضحا أن طارق رمضان حفيد البنا تم اتهامه من قبل عدد من الفرنسيات أنه قام باغتصابهن.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أن فضائية الجزيرة دافعت عن حفيد البنا، ادعت أنها مؤامرة على الجماعة لتشويه صورتها، لافتا أن أحد التقارير الأجنبية نشر ان حفيد البنا له أكثر من 600 صورة جنسية بصحبة ساقطات.



وأشار الباز، أن حفيد البنا نفسه اعترف بممارسة الجنس مع سيدتين ولكن بالتراضي، منوها ان هناك توجها من الممولين لقنوات الإخوان بعد التحدث في أمر حفيد البنا حتى لا يلتفت إليه أحد.