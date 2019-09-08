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مرأة

بشمع العسل .. حضري واقي الشمس لحماية البشرة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:04 ص
6ص)بشمع العسل حضري
6ص)بشمع العسل حضري واقى للشمس لحماية بشرتك
أسماء عبد الحفيظ
تبحث كل فتاة وسيدة عن أفضل كريم واقي الشمس أو "صن بلوك" كما يعرف ويباع في الصيدليات، لحماية بشرتهن من الاسمرار في الخروج اليومي أو حتى المصايف، ولكن مع ارتفاع أسعاره مؤخرًا سنساعدكم على تحضير كريم واقي الشمس "صن بلوك" في المنزل بوصفات بسيطة ومكونات طببيعية مع رضوى الشربيني كما قدمتها وهى عبارة عن الآتي:

الوصفة الأولى:
ملعقة كبيرة شمع عسل - من العطار
ملعقة كبيرة زيت بذور العنب - من العطار
ملعقة كبيرة أكسيد الزنك أو كريم مرطب فيه أكسيد زنك - من الصيدلية أو العطار ويوضع بنسبة 20%
كبسولة فيتامين E - من الصيدلية
ملعقة كبيرة جل صبار - من الصيدلية
30 نقطة زيت عطري "زيت ياسمين زيت ورد أو لافندر" من العطار
نصف كوب مياه مغلية

تحضير الوصفة:
- يخلط شمع العسل مع زيت بذور العنب ويتم وضعها في وعاء لعمل حمام ماء ساخن حيث يوضع وعاؤها فوق إناء مياه مغلية حتى تذوب معًا.
- بعد إذابة المكونات السابقة يضاف لها باقي المكونات بالتدريج أكسيد الزنك وتفرغ عليها كبسولة فيتامين E ثم جل الصبار والزيت العطري والمياه المغلية بعد خلطها جيدًا يتم وضعها في زجاجة أو برطمان وتترك في الثلاجة حتى تتماسك ثم تستخدم.

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