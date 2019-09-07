اخبار النادي الأهلي اليوم السبت 7-9-2019 .. أزارو يحسم مصيره مع القلعة الحمراء

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 7 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:
بشكل رسمي.. وليد أزارو يحسم مصيره مع الأهلي
كشف المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي حقيقة إقتراب رحيله عن القلعة الحمراء ، بعد الأخبار المتداولة عن تلقيه عروض من قبل عددًا من الأندية الفرنسية.
فايلر يجتمع مع لاعبي الأهلي في نهاية المران المسائي
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع اللاعبين في نهاية المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
تقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة كانو سبورت
أجري السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في نهاية المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
الكرات العرضية سلاح الأهلي في مواجهة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا
قاد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين لفقرة خاصة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
فقرات تدريبية متنوعة للأهلي قبل مواجهة كانو سبورت
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على العديد من الفقرات الفنية خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة «كانو سبورت» التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
ربيعة يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي
واصل رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
30 دقيقة.. تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في المران المسائي
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعدد من الوحدات البدنية المختلفة في بداية مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
محمود وحيد ينتظم في مران الأهلي الجماعي
انتظم محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.
بشكل رسمي.. وليد أزارو يحسم مصيره مع الأهلي
كشف المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي حقيقة إقتراب رحيله عن القلعة الحمراء ، بعد الأخبار المتداولة عن تلقيه عروض من قبل عددًا من الأندية الفرنسية.
فايلر يجتمع مع لاعبي الأهلي في نهاية المران المسائي
عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع اللاعبين في نهاية المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
تقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة كانو سبورت
أجري السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في نهاية المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
الكرات العرضية سلاح الأهلي في مواجهة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا
قاد ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين لفقرة خاصة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
فقرات تدريبية متنوعة للأهلي قبل مواجهة كانو سبورت
ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على العديد من الفقرات الفنية خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة «كانو سبورت» التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
ربيعة يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي
واصل رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.
30 دقيقة.. تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في المران المسائي
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعدد من الوحدات البدنية المختلفة في بداية مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
محمود وحيد ينتظم في مران الأهلي الجماعي
انتظم محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.