ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصة كوب العصير.. سفير مصر بالمغرب يفجر مفاجأة عن وفاة العالم المصري

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:13 م
أخر صورة للعالم خلال
أخر صورة للعالم خلال المؤتمر قبل الوفاة
هاني حسين
قال السفير أشرف ابراهيم، سفير مصر في المغرب، تعليقا على وفاة العالم النووي المصري أبو بكر رمضان، إنه تلقى اتصالا من السلطات المغربية يوم الخميس الماضي وأبلغوه بأن الدكتور أبو بكر توفى.

وأضاف أشرف إبراهيم في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" العالم المصري المتوفى كان مشارك في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري، مضيفا:" أثناء مشاركته في ورشة العمل يوم الخميس الماضي، استأذن خلال الجلسة لأنه شعر بتعب وألم وصعد إلى غرفته في الفندق، وأحد موظفي الفندق وجد الغرفة مفتوحة وشباك الغرفة مفتوحة وقال له العالم المصري انه لا يستطيع التنفس ويحتاج إلى أكسجين".

وتابع أشرف إبراهيم:" تم استدعاء طبيب الفندق وأكد أن العالم المصري يتعرض إلى أزمة قلبية ويجب نقله للمستشفى لكنه توفى قبل وصوله للمستشفى، وتقرير المستشفى أكد أنه توفى بسكتة قلبية نتيجة لأزمة قلبية حادة".

وأكمل أشرف إبراهيم:" تم إبلاغ السلطة القضائية في المغرب والنيابة العامة، وأمر وكيل ملك المغرب بتشريح الجثمان وأكد التقرير أن سبب الوفاة سكتة قلبية، وبعدما ترددت أنباء عن إصابته بالإعياء بعد شرب كوب عصير ووجود سم به، تم إجراء تحليلات معمقة وأخذ عينة أرسلت لمعمل الدار البيضاء وتصدر نتيجة التحاليل خلال أيام".

وتابع أشرف إبراهيم:" تم اصدار تصريح الدفن وتواصلت مع وزارة العدل ومكتب النائب العام المغربي، وتصدر شهادة الوفاة يوم الاثنين المقبل، ويتم شحن الجثمان إلى القاهرة الأثنين او الثلاثاء المقبل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة اغتيال العالم النووي المصري .. سفيرنا بالمغرب يحسم الجدل

سكتة قلبية.. السفير المصري يحسم الجدل حول سبب وفاة العالم النووي

تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي المصري في المغرب

وفاة بـ سكتة قلبية.. الهجرة تنهي إجراءات نقل جثمان العالم النووي المصري من المغرب

عارض صحى.. سفير مصر فى المغرب يكشف تسلسل وفاة العالم المصري

القصة الكاملة لـ وفاة العالم النووي المصري في المغرب

ترشيحاتنا

البيطريين تفجر مفاجأة حول واقعة كلب الغردقة المشنوق.. تفاصيل مثيرة

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يوجه رسالة قوية لجمهور الزمالك..تعرف عليها

بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟

ترقص في ديسكو.. ابنة عمرو دياب تثير جدلاً واسعاً داخل ملهى ليلي.. فيديو

أول تصريح بعد وفاة والده.. تامر حسين يكشف عن موقف إنساني لـ عمرو دياب معه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور