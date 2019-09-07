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رياضة

تصفيات يورو 2020.. فرنسا تكتسح ألبانيا برباعية وتعزز صدارة مجموعتها

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:43 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق منتخب فرنسا فوزًا عريضاُ على ضيفه منتخب البانيا بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "فرنسا" فى المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أوروبا المقبلة "يورو 2020".

أول الأهداف جاء عبر كينجسلى كومان فى الدقيقة الثامنة، وعزز أوليفييه جيرو التقدم الفرنسى بالهدف الثانى فى الدقيقة 27.

وفى الشوط الثانى أحرز كومان هدفه الشخصى الثانى والثالث لفرنسا فى الدقيقة 68، وأضاف جوناثان ايكونى الهدف الرابع فى الدقيقة 85، فيما سجل سيكاليشى هدف البانيا الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة.

و يحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يأتى منتخب البانيا فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

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