ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لـ جورج وسوف مع أولاده.. شاهد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:06 ص
جورج وسوف
جورج وسوف
محمد بدران
نشر المطرب جورج وسوف، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برفقة أولاده.

وعلق جورج وسوف على الصورة قائلا: "يارب كل العمر الإيد بالإيد" ويعد هذا الظهور هو الأول لـ أبو وديع بعد حفله الأخير الذى أقيم فى لبنان.

وطرح وسوف مؤخرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" عبر قناته على يوتيوب، من تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب.

وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف.
أحدث ظهور لـ جورج وسوف مع أولاده.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جورج وسوف يحيي حفلا في العراق .. الجمعة المقبل

جورج وسوف يحيي حفل افتتاح مهرجان قرطبة في لبنان..اليوم

ترشيحاتنا

فضل صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء كما ورد عن النبي

رمضان صبحي يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر الأوليمبي في شباك السعودية

إعارة نجم الزمالك لأحد أندية الدوري المصري والاعلان خلال ساعات

نهائي كأس مصر .. موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وبيراميدز

من داخل المستشفى .. حكيم ينشر أول فيديو بعد إنقلاب سيارته

ترقص في ديسكو.. ابنة عمرو دياب تثير جدلاً واسعاً داخل ملهى ليلي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور