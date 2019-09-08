أحدث ظهور لـ جورج وسوف مع أولاده.. شاهد

نشر المطرب جورج وسوف، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برفقة أولاده.وعلق جورج وسوف على الصورة قائلا: "يارب كل العمر الإيد بالإيد" ويعد هذا الظهور هو الأول لـ أبو وديع بعد حفله الأخير الذى أقيم فى لبنان.وطرح وسوف مؤخرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" عبر قناته على يوتيوب، من تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب.وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف.