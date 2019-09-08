توجيه الشكر لمحمد يوسف .. قرارات مجلس الأهلي بشأن كرة القدم والألعاب الأخرى

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.



وقرر مجلس الإدارة الآتي



وجه مجلس الإدارة بالإجماع الشكر للكابتن محمد يوسف على، ما قدمه من جهود غير عادية خلال فترة توليه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



واعتماد قرارات مجلس الإدارة بالتمرير فيما يتعلق بملف كرة القدم؛ سواء فيما يتعلق بتوجيه الشكر للجهاز الفني السابق، والتعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري رينيه فايلر.



ووافق المجلس على سفر طارق قنديل إلى غينيا الاستوائية لرئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من 10 إلى 16 سبتمبر الحالي لأداء مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



كما تمت الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية وهم: إبراهيم الكفراوي لحضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة، وطارق قنديل لحضور الجمعية العمومية لاتحاد الاسكواش، وجوهر نبيل لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاتحاد كرة اليد، والدكتور مهند مجدي لحضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجمباز.



وناقش المجلس ملف النشاط الرياضي مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الذي عرض العديد من الموضوعات المتعلقة باعتماد عقود لاعبين وأجهزة فنية، وتوفير مستلزمات الألعاب الجماعية، ووافق عليها، كما قرر المجلس تنظيم احتفالية كبرى لتكريم أبناء النادي في جميع الألعاب الجماعية والفردية والذين حققوا إنجازات قارية أو دولية خلال الموسم الماضي.