سهرة لا تنسى .. لطيفة تنشر فيديو من حفل مهرجان بنزرت في تونس

شاركت الفنانة التونسية "لطيفة"، متابعيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو من حفلها الذي أقُيم ضمن فعاليات مهرجان تونس الدولي بتونس، وحضره عدد من محبيها بعد غياب عدة سنوات عن إقامة الحفلات في تونس.وعلقت لطيفة على مقطع الفيديو قائلة "احلى جمهور سهرة لاتنسي من مهرجان بنزرت الدولى من اكبر مهرجانات تونس ما احلاكم".وتحيي المطربة التونسية لطيفة حفلا غنائيا في مدينة الإسكندرية يوم 13 من شهر سبتمبر من الشهر الجاري، وتقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها منها: "فريش، ملحوقة، كل اللي حبوا، عشان حبيت، وليلة وغيرهم".وتستعد لطيفة لطرح ألبومها الجديد "شاغلني"، الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع أحمد عاطف، والموزع مونتي، وأحمد يوسف، والموزع أحمد دياب، والملحن محمدي، والشاعر عمرو المصري، والشاعرة ابتسام محروس، والشاعر إبراهيم شتا، والملحن محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.